Alkoholisierter Lkw-Fahrer mit 1,42 Promille auf der A14 unterwegs

Ein 51-jähriger Lkw-Lenker aus Ungarn wurde Montagmorgen auf der A14 einer routinemäßigen Lenker- und Fahrzeugkontrolle unterzogen. Als die Beamten der Landesverkehrsabteilung den Ungarn kontrollierten, war er im Gemeindegebiet von Rankweil in Fahrtrichtung Tirol unterwegs.

Der Führerschein wurde dem Ungarn an Ort und Stelle abgenommen und an die zuständige Bezirkshauptmannschaft übermittelt. Nach Bezahlen einer Sicherheitsleistung in Höhe von € 2.000,--, und Stellung eines Ersatzfahrers, konnte der Lenker als Beifahrer seine Heimreise antreten.