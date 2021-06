Alkoholisierter Autofahrer kollidierte mit Linienbus

In Alberschwende geriet gestern ein Lenker am Ende einer scharfen Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem entgegenkommenden Linienbus.

In Alberschwende geriet gestern ein Lenker am Ende einer scharfen Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem entgegenkommenden Linienbus. ©Symbolfoto: Google Maps

Ein alkoholisierter Autofahrer ist am Samstagabend in Alberschwende in einer scharfen Rechtskurve in den Gegenverkehr geraten und mit einem Linienbus zusammengestoßen.

Obwohl sein Fahrzeug dabei schwer beschädigt wurde, setzte der Mann seine Fahrt fort. Über das Kennzeichen des Pkw wurde der Autofahrer schnell ausfindig gemacht. Obwohl er von Zeugen erkannt wurde, bestritt er, den Unfallwagen gelenkt zu haben. Verletzt wurde niemand, informierte die Polizei.

Der Unfall ereignete sich gegen 20 Uhr auf der Bregenzerwaldstraße (L200) zwischen Egg und Alberschwende. Das schwer beschädigte Auto stand an der Wohnadresse des Mannes, er wird bei der Bezirkshauptmannschaft angezeigt. Ein beim Zulassungsbesitzer durchgeführter Alkohol-Test verlief positiv.