Alkohol und Suchtgift - Schwerer Unfall auf der A14

Am Samstagabend ereignete sich ein schwerer Unfall mit mehreren Beteiligten auf der A14.

Am 10.12.2022, gegen 19:30 Uhr kam es auf der Rheintalautobahn zu einem Schleuderunfall auf Höhe von Hohenems. Ein 25-jähriger Probeführerscheinlenker fuhr mit seinem Fahrzeug sowie zwei weiteren Insassen in Fahrtrichtung Tirol.

Beeinträchtigt durch Alkohol und Suchtgift

Aufgrund der Beeinträchtigung durch Alkohol, Suchtgift und der schwierigen Straßenverhältnisse dürfte der Führerscheinneuling die Kontrolle über das Fahrzeug verloren haben und es drehte sich. Schließlich wurde es gegen die Betontrennwände zwischen den Fahrbahnen geschleudert und blieb folglich auf der rechten Fahrspur der A14 in Fahrtrichtung Tirol stehen.

A14 gesperrt

Die A14 war im Unfallbereich für ca. 1 1/2 Stunden erschwert passierbar bzw. teilweise gesperrt. Ein durchgeführter Suchtgift- und Alkoholtest beim Unfalllenker ergaben eine Beeinträchtigung. Der Führerschein wurde an Ort und Stelle abgenommen. Personen wurden beim Unfall keine verletzt. Anzeigen an die Staatsanwaltschaft Feldkirch und an die Bezirkshauptmannschaft Dornbirn folgen.