Alkohol und Drogen: Sieben Führerscheine entzogen

Feldkirch - Bei Alkohol- und Suchtmittelkontrollen wurden am Wochenende in Vorarlberg sieben Führerscheine abgenommen.

Am Samstag führten insgesamt 17 Beamte der Polizeiinspektionen Feldkirch und Bludenz gemeinsam mit zwei Beamten der Landesverkehrsabteilung sowie zwei Polizeiärzten an verschiedenen Kontrollorten in den beiden Bezirken Alkohol- und Suchtmittelkontrollen durch.