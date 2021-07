Alkohol auf Mallorca: Verkaufsverbot ab 22 Uhr

Die Behörden treffen bereits Vorkehrungen, damit die Partys nicht zu sehr ausschweifen.

Video: Verkaufsverbot ab 22 Uhr

Video: Kaum Stornierungen trotz hoher Inzidenzzahlen

Die Inzidenzzahlen steigen, die Buchungen bleiben konstant für Mallorca. Es geht ein Umdenken bei den Urlaubern um und das ist auch gut so, denn die Situation in den Krankenhäusern ist nach wie vor entspannt und man geht derzeit von einer touristischen Sommersaison für Mallorca aus ohne weitere Zwischenfälle. Mehr und mehr Kreuzfahrtschiffe kommen und Massnahmen gegen die Partyexzesse gehen ebenfalls an den Start. Am Ende unseres Livetalks dann noch Zeit für den Ausflugstipp in die Drachenhöhlen.