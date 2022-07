Alko-Unfalllenker in Egg beging Fahrerflucht

Ein alkoholisierter 22-jähriger Mann hat am Samstagmorgen in Egg erst einen Unfall verursacht und dann Fahrerflucht begangen.

Am Samstagmorgen zwischen 06:30 Uhr und 07:30 Uhr kam ein 22-jähriger Mann von Müselbach kommend in Richtung Egg mit seinem PKW von der L200 ab, fuhr über eine Böschung und blieb zwischen den Bäumen hängen. Der Lenker bedeckte das Auto mit Sträuchern und Ästen und verließ anschließend die Unfallstelle in unbekannte Richtung. Nachdem der verunfallte Wagen aufgefunden wurde, konnte der Lenker nicht erreicht bzw. sein Aufenthaltsort nicht festgestellt werden. Da eine durchgeführte Handypeilung keine neuen Erkenntnisse über seinen Verbleib brachte, wurde eine Suchaktion im Bereich der Unfallstelle eingeleitet.