Alko-Unfall in Südtirol: So hat der Arzt den Einsatz erlebt

Sieben Menschen wurden bei einem Unfall in Südtirol am vergangenen Wochenende getötet. Nun spricht der Arzt, der zum Unfallort gerufen wurde.

Werner Calliari war in der Nacht des folgenschweren Unfall in Luttach als Bereitschaftsarzt in der Landesnotrufzentrale im Einsatz. Im Interview mit STOL.it erzählt er über organisatorische Details und darüber, wie den Einsatzkräften nun bei der Bewältigung der großen psychischen Belastung geholfen wird.