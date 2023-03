Alko-Lenker stürzt mit Auto auf Bahntrasse

Ein alkohlisierter 21-Jähriger am frühen Sonntagmorgen auf der L200 ins Schleudern und landete auf der Wälderbahntrasse.

Am Sonntag gegen 5.15 Uhr fuhr ein im Bregenzerwald wohnhafter, mit etwa 1,2 Promille alkoholisierter 21-jähriger PKW-Lenker in Andelsbuch auf der L200 allein in Richtung Bezau. Auf Höhe der sogenannten "Müllabfuhrkurve" geriet der Lenker auf der mit Schnee bedeckten Fahrbahn in einer langgezogenen Rechtskurve über den rechten Fahrbahnrand hinaus und stürzte mit dem PKW auf die darunter liegende Wälderbahntrasse ab.