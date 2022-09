Alko-Lenker prallte mit Wohnmobil in Tunnelwand

Im Pfändertunnel ist es am Sonntagabend gegen 21.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit einer infolge verletzten Person gekommen.

Ein 58-jähriger Mann war gegen 21.30 Uhr mit seinem Wohnmobil im Pfändertunnel in Fahrtrichtung Tirol unterwegs. Plötzlich geriet der Lenker aus bislang unbekannter Ursache mit seinem Fahrzeug zu weit nach links und touchierte die linke Tunnelwand. Das Wohnmobil geriet daraufhin ins Schleudern, touchierte dabei ebenfalls die rechte Tunnelwand, bevor es auf dem rechten Fahrstreifen zum Stehen kam.

Alkoholisierter Wohnmobil-Lenker prallte in Tunnelwand

Der 58-jährige Wohnmobil-Lenker musste nach der Erstversorgung vor Ort mit Verletzungen in das Landeskrankenhaus Bregenz eingeliefert werden. Ein durchgeführter Alkomat-Test verlief positiv. Am Fahrzeug selbst entstand Totalschaden. Der Pfändertunnel war von 21.30 Uhr bis 22.30 Uhr in beide Fahrtrichtungen gesperrt.