Alk-Video von ÖFB-Star Hinteregger aufgetaucht

Der Mann hat fast gleich viele Skandale wie Justin Bieber. Dieses Mal wurde Fußball-Star Martin Hinteregger sturzbetrunken auf einem Tiroler Dorffest erwischt.

Martin Hinteregger ist ein großartiger Fußballer, abseits des Rasens auch immer für einen kleinen Skandal gut. Sein neuester passierte Österreichs Nationalverteidiger am letzten Trainingslager-Tag seinen Klubs FC Augsburg. Wie die "Augsburger Allgemeine" berichtet und Video-Bilder im Netz zeigen, torkelte Martin Hinteregger sturzbetrunken auf einem Dorffest durch die Gegend. Ist Hintereggers deplatziertes Verhalten Kalkül? Forciert er damit seinen Rausschmiss beim FC Augsburg?

Schließlich ist es ein offenes Geheimnis, dass der 26-jährige Shootingstar der letzten Saison nicht mehr in Augsburg spielen will - lieber zum Beispiel wieder zurück nach Frankfurt und Adi Hütter gehen will.