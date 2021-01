Alibaba-Milliardär Jack Ma seit Monaten verschwunden

Der chinesische Milliardär und Alibaba-Gründer Jack Ma wurde seit Oktober nicht mehr in der Öffentlichkeit gesehen.

Spekuliert wird über einen Zusammenhang mit Mas Kritik an Chinas Regime.

Mit seiner Kritik an den Machthabern in China soll Ma Regierungschef Xi Jinping verärgert haben. Ein chinesischer Beamter wird vom "Wall Street Journal" zitiert, dass es Xi nicht interessiere, wie reich jemand sei, sondern nur ob man seine Interessen mit jenen des Staates in Einklang bringe.