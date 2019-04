Algerischer Langzeit-Präsident Bouteflika reichte Rücktritt ein

Der algerische Langzeit-Präsident Abdelaziz Bouteflika (82) hat beim Verfassungsrat des Landes seinen sofortigen Rücktritt eingereicht. Das meldeten das Staatsfernsehen und die amtliche Nachrichtenagentur APS am Dienstagabend.



Algier. Obwohl Bouteflika bereits am gestrigen Montag nach 20 Amtsjahren überraschend angekündigt hatte, vor dem Ende seiner Amtszeit am 28. April zurückzutreten, waren die Proteste gegen ihn weitergegangen. Hunderte Menschen protestierten am Dienstag im Zentrum Algiers gegen die Regierung und die Machtelite um den altersschwachen und gesundheitlich angeschlagenen Präsidenten. Die Opposition bezeichnete die am Sonntagabend neu eingesetzte Regierung als “illegitim”. Die Demonstranten warfen der Staatsführung Reformunwilligkeit vor.