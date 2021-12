Alessandro Hämmerle in der Qualifikation auf Rang vier

In seinem Heimrennen im Montafon belegte der Gesamt-Weltcupsieger im Probegalopp kein Stockerlplatz.

Fünf ÖSV-Herren haben sich am Donnerstag für den Snowboardcross-Heimweltcup im Montafon qualifiziert! Der Einzelbewerb der Damen findet am Freitag (Start 13.00 Uhr) hingegen ohne rot-weiß-rote Beteiligung statt. Als bester Österreicher landete der amtierende Weltcup-Gesamtsieger Alessandro Hämmerle mit der Zeit von 59,24 Sekunden auf Platz vier. Auf den Italiener Omar Visintin, der im ersten Qualifikationslauf mit 58,42 Sekunden Bestzeit fuhr, fehlten Hämmerle 82 Hundertstel.

Der Wahl-Vorarlberger Julian Lüftner (1:00,33/12.) und der Niederösterreicher Jakob Dusek (1:00,53/15.) sicherten sich ebenfalls bereits im ersten Qualifikationslauf, in dem an die 16 schnellsten Athleten ein Startplatz für das Finale vergeben wurde, ein Ticket für die Entscheidung der Top 32. Im zweiten Run zogen der Wiener Lukas Pachner mit der Tagesbestzeit von 58,25 als 17. und der Burgenländer Sebastian Jud mit 59,49 als 30. nach. Für den Oberösterreicher Andreas Kroh (35.), den Steirer David Pickl (40.) und den Niederösterreicher Felix Powondra (63.) war hingegen vorzeitig Endstation.

"Ich bin sehr zufrieden mit meiner Fahrt. Die Verhältnisse waren durch den Neuschnee und die schlechte Sicht nicht einfach. In der ersten Kurve hat mir dadurch ein wenig die Geschwindigkeit gefehlt, deshalb habe ich die Linie adaptiert, was jedoch auch nicht einfach war, weil die Spuren in der Piste kaum zu sehen waren. Ich habe versucht, so aktiv wie möglich zu fahren und alles herauszuholen, und das ist mir zum Glück auch gut gelungen. Beim Rennen werde ich versuchen, vorne wegzufahren und meinen Konkurrenten damit das Leben möglichst schwer zu machen", sagte Alessandro Hämmerle.