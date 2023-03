Alessandro Hämmerle beendete Saison vorzeitig

Snowboard-Cross-Olympiasieger Alessandro Hämmerle hat sich am Mittwoch entschlossen, seine Saison vorzeitig zu beenden.

Der Vorarlberger entschied dies nach einem siebenten Rang in der Qualifikation für den Weltcup in Veysonnaz (SUI). Hämmerle leidet noch an den Nachwirkungen zweier Gehirnerschütterungen, die er sich bei Stürzen Mitte Jänner beim Training auf der Reiteralm sowie Anfang März bei der WM in Bakuriani (GEO) zugezogen hat.