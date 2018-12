Alberschwender Mittelschüler im Landhaus

Besuch der aktuellen Stunde in der Landtagssitzung zum Thema „Zurück zur menschlichen Flüchtlingspolitik!“

In ihren Ausführungen hoben Adi Groß (Grüne) und LT-Vizepräsidentin Martina Rüscher (ÖVP) sehr wertschätzend die Arbeit der vielen Ehrenamtlichen in den einzelnen Gemeinden u.a. auch Alberschwende hervor. Da die Jugendlichen das Thema „Asyl“ in der Schule schon in mehrfacher Weise diskutiert hatten, war es sehr interessant, den unterschiedlichen Argumenten der Parteien zu diesem Thema zu folgen. Nach der Sitzung nahm sich LT-Vizepräsidentin Martina Rüscher viel Zeit für die Fragen der Schülerinnen und Schüler. ME