Alberschwender Leandobühne im Premierenfieber

Premiere der Aufführung von „Das perfekte Geheimnis“ am Donnerstag, 7. Dezember.

Sieben Freunde treffen sich zu einem gemütlichen Essen in entspannter Atmosphäre. Dabei wird über Ehrlichkeit diskutiert. Spontan entschließen sie sich zu einem Spiel: Alle legen ihre Smartphones auf den Tisch. Alles, was ankommt, wird mitgeteilt, Nachrichten werden vorgelesen und Telefonate mitgehört. Was als harmloser Spaß beginnt, artet in ein großes Durcheinander voller Überraschungen und Wendungen aus. Das Spiel stellt das Leben ganz plötzlich auf den Kopf. Mit jeder eingehenden Nachricht kommt auch jede Indiskretion ans Licht, Freundschaften und Beziehungen werden auf eine harte Probe gestellt.

Als Schauspielerinnen und Schauspieler stehen Sophia Immler, Paul Sandholzer, Simon Martin, Lisa Huber, Johann Meusburger, Gerhard Immler, Gabriele Rohrmeister und Annemarie Bereuter auf der Bühne. Regie in dem Stück führt Heidi Salmhofer. Weitere Vorstellungen finden am 16., 17., 26., 28. und 29. Dezember 2023 sowie am 5. und 6. Jänner 2024 im Hermann-Gmeiner-Saal in Alberschwende statt. Karten können im Vorverkauf unter www. leandobuehne.at oder telefonisch unter 0677 644 88 587 jeweils montags, dienstags und donnerstags von 18 bis 20 Uhr reserviert werden. ME