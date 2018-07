Alberschwender Kicker im Glück

Die Milovanovic-Elf drehte die Wäldercup-Partie in Schwarzenberg erst in der Schlussphase.

Bregenzerwald. Drei der vier Partien des Viertelfinales im Rahmen des 9. Raiffeisen Wäldercups waren bis zum Schluss spannend. In Schwarzenberg überschlugen sich die Ereignisse in der Schlussphase. Das Team aus der 2. Landesklasse verlangte dem Regionalligaabsteiger Alberschwende alles ab und lag bis zur 79. Minute mit 3:1 in Führung. Dann schafften Christoph Sohm & Co. allerdings doch noch die Wende. Drei Treffer binnen 15 Minuten ebneten die Alberschwendern schließlich doch noch den Weg ins Halbfinale. Schwarzenberg verlor in dieser Phase noch drei (!) Spieler durch Ausschluss.