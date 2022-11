Alberschwende und Lochau kämpfen um die Winterkrone

Topspiel in der Fußball Vorarlbergliga bringt Entscheidung um Platz eins.

Zwei Spieltage sind in der Vorarlbergliga bis zur Winterpause noch zu absolvieren. Wie schon im Vorjahr hat sich das Spitzenduo SV Lochau (37 Punkte) und FC Alberschwende (36) von den anderen vierzehn Vereinen in dieser Leistungsstufe abgesetzt. Lochau kann mi dem fünften Auswärtserfolg bei der Heimmacht Alberschwende schon Platz eins fixieren.

Das noch einzig ungeschlagene Team aus Alberschwende mit Trainer Rene Fink (30) hat außer dem Feldkircher Lukas Schatzmann (32) nur sogenannte Eigenbauspieler in der Startaufstellung. Die beiden Stürmer Volkan Akyildiz (27) und Aygün Topcu (24) sind in Alberschwende nicht mehr erste Wahl und schlüpfen in die „Joker“-Rolle. Lochau hat mit 48 Toren die beste Offensive der Liga und stellt mit nur 16 Gegentreffern die stabilste Abwehr. Allerdings plagen die Leiblachtaler vor dem großen Showdown in Alberschwende großer personelle Sorgen. Der zwölffache Torschütze Nicolai Bösch (24/Bänderriss im Knöchel), Alex Rundstuck (31/Bandscheibenvorfall), Niklas Außerlechner (24/Rotsperre), Robin Lhotzky (27/Knie), Patrick Prantl (25/Schulter) und der Brasilianer Danilo Gil Machado (26/Zerrung) sind für die Elf um Trainer Rifat Sen nicht einsatzbereit.TK