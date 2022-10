Alberschwende trifft auf das Überraschungsteam

Im Topspiel in der Vorarlbergliga stehen sich die Spitzenvereine gegenüber.

„Das macht mich schon stolz ein solch starkes Kollektiv trainieren zu dürfen und erfolgreich zu sein. Alle ziehen an einem Strang, die stabile Defensive und die starke Offensive ist der Garant für den Erfolgstrend“, sagt Alberschwende Coach Rene Fink. Am letzten Spieltag beim 4:1-Derbysieg beim Schlusslicht Hittisau waren alle zehn Feldspieler sogenannte Eigenbaus. Einzig DSV-Tormann Paul Rhomberg stand an Stelle des rekonvaleszenten Schlussmann Julian Hinteregger von Beginn an zwischen den Pfosten. Mit Kapitän und siebenfachen Torschützen Julian Maldoner hat Alberschwende einen starken Führungsspieler in seinen Reihen. Neben Spitzenreiter Lochau ist Alberschwende die einzige Mannschaft noch ungeschlagen. Die Fink-Mannen sind saisonübergreifend ein Dutzend Meisterschaftsspiele in Folge ohne Niederlage. Im Topspiel Dritter Alberschwende gegen das Überraschungsteam und Zweiten Hörbranz hoffen die Wälder auf die Fortsetzung der Erfolgsstory.