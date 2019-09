Alberschwende strebt die Tabellenführung an

Die Vorderwälder würden am Samstag mit einem Sieg Bizau von Platz eins verdrängen.

Alberschwende. Der FC Sohm Alberschwende ist das „Team der Stunde“ in der Vorarlbergliga. Die Kicker von Trainer-Urgestein Goran Milovanovic konnten nicht nur die letzten vier Partien für sich entscheiden, sondern mussten zudem in den vergangenen drei Spielen keinen einzigen Gegentreffer hinnehmen. Somit ist Goalie Julian Hinteregger seit über 300 Minuten ungeschlagen.

Zuletzt setzten sich Kapitän Christoph Sohm & Co. beim FC Schruns mit 1:0 durch. Goldtorschütze war Sebastian Illmer (52.). „Mit Ausnahme von Esref Demircan waren im Montafon nur Eigenbauspieler im Einsatz“, verkündete der Coach stolz.

Nun kommt es am kommenden Samstag zum „Gipfeltreffen“ Zweiter gegen Erster. Mit einem Sieg würde Alberschwende – wie zum Saisonbeginn – auf Platz eins stehen. Die Gastgeber müssen im Derby auf verletzungsbedingt auf Nico Kohler und Stefan Betsch sowie auf Marcel Spettel (gesperrt) verzichten, Marcel Küer ist zudem fraglich.

Der Kaufmann Bausysteme FC Bizau musste sich zwar gegen Andelsbuch mit einem 3:3-Heimremis begnügen, führt aber nach wie vor die Tabelle an. Die Helbock-Elf konnte vor 1000 Zuschauern zweimal einen Rückstand egalisieren und ging sogar mit 3:2 in Führung, die Gäste schafften allerdings in der Schlussphase noch den Ausgleich. Für die Bizauer Treffer zeichneten Philipp Hörmann (37., 67.) sowie Pius Simma (63.) verantwortlich. Die Bizauer können bezüglich Kader aus dem Vollen schöpfen.