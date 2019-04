Alberschwende: Mit Pkw 200 Meter abgestürzt

Alberschwende - Am Samstagmorgen ist in Alberschwende in Pkw-Lenker von der Straße abgekommen und rund 200 Meter über einen Abhang gestürzt.

Ein Pkw-Lenker war laut ersten Informationen gegen 8:30 Uhr auf der L200 in Fahrtrichtung Egg unterwegs. In der “Engelkurve” in Alberschwende kam der Mann aus noch ungeklärer Ursach von der Fahrbahn ab und stürzte rund 200 Meter über eine steil abfallende Wiese.

Im Einsatz waren die Feuerwehren Alberschwende und Egg, sowie das Rote Kreuz mit sechs Personen und zwei Fahrzeugen und die First Responder mit fünf Personen und einem Fahrzeug. Der Insasse wurde von den Einsatzkräften aus dem Fahrzeug befreit und anschließend ins Krankenhaus geflogen. Am Fahrzeug entstand Totalschaden.