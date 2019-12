Unfälle mit Fußgängern in Alberschwende und Bludenz

Am Dienstag kam es in Alberschwende und Bludenz zu Unfällen, bei denen Fußgänger verletzt wurden.

Mädchen in Alberschwende von Pkw erfasst

Ein 85-jähriger Autofahrer übersah am Dienstagabend ein Mädchen, das sich unvermittelt auf die Fahrbahn bewegte. Die 10-Jährige wurde verletzt. Gegen 16:30 Uhr lenkte der 85-Jähriger seinen Pkw auf der L 200 in Richtung Alberschwende. Zeitgleich ging eine Gruppe von Mädchen in Müselbach den Gehsteig in Richtung Alberschwende entlang. Für den Pkw-Lenker nicht erkennbar, begab sich plötzlich ein 10-jähriges Mädchen aus dieser Gruppe auf die Fahrbahn und wurde von dem PKW erfasst. Nach ersten Angaben erlitt die 10-Jährige durch den Unfall Prellungen und eine Oberarmfraktur.