Alberschwende lädt zum zweiten Saisonderby

Am kommenden Freitag hat die Milovanovic-Elf den FC Bizau zu Gast.

Alberschwende. Die zurzeit bestplatzierten Wälderteams in der Vorarlbergliga bieten sich am Freitag ab 18 Uhr die Stirn. Der FC Sohm Alberschwende (5.) empfängt nämlich den Kaufmann Bausysteme FC Bizau (4.). Für Alberschwende ist es bereits das zweite Saisonderby, nach jenem gegen den FC Egg (4:2).

Die Vorderwälder haben nach vier Spielen bereits drei Siege auf ihrem Konto, zuletzt gab man auswärts Schwarz-Weiß Bregenz mit 2:0 das Nachsehen – und das mit zehn Eigenbauspielern in der Startaufstellung, was den Trainer Goran Milovanovic besonders stolz macht: „Alle haben an einem Strang gezogen und die taktischen Vorgaben perfekt erfüllt.“ Als Torschütze konnte sich Jan Gmeiner zweimal auszeichnen (17., 56.). Gegen Bizau sollten alle Kaderspieler – auch Goalie Julian Hinteregger, der sich kurz vor dem Anpfiff in Bregenz verletzte und Manuel Willam Platz machen musste – mit von der Partie.