Alberschwende hat Platz zwei im Visier

Am kommenden Samstag empfangen die Vorderwälder den FC Egg und laden zum Oktoberfest.

Alberschwende. Nach drei Runden lachten die Kicker vom FC Sohm Alberschwende noch mit einer weißen Weste von der Tabellenspitze, dann legten sie eine „schöpferische Pause“ mit nur einem Zähler aus vier Partien ein. Zuletzt ging es mit der Milovanovic-Truppe allerdings wieder aufwärts. Dem 3:2-Auswärtssieg in Andelsbuch ließ man einen 2:0-Erfolg gegen Nenzing folgen, wodurch sich die Alberschwender wieder auf Rang drei vorgearbeitet haben. Die Liga ist nämlich sehr ausgeglichen – den Drittplatzierten und den auf Rang 13 liegenden SV Ludesch trennen lediglich fünf Punkte.

Am Samstag haben Kapitän Christoph Sohm & Co. nun sogar die Chance, erneut auf einen Aufstiegsplatz zu klettern. Zu Gast in Alberschwende ist der FC Brauerei Egg, der zwei Zähler vor Alberschwende auf Rang zwei liegt. Bei einem Sieg der Hausherren wurden die beiden Teams ihre Positionen wechseln. Nico Kohler kann verletzungsbedingt nicht für den Gastgeber auflaufen, ansonsten sind alle Spieler fit.