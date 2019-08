Alberschwende hat Aufstieg in die Eliteliga im Visier

Bregenzerwälderklub hofft mit vielen Eigenbaus auf sportliche Verbesserung

Mit Alberschwende, Bizau, Egg, Andelsbuch und Bezau kommen fünf der sechzehn Vereine aus der Vorarlbergliga aus dem Bregenzerwald. Zwanzig der insgesamt 128 Meisterschaftsspiele sind im Herbstdurchgang brisante Wälderderbys. Neben Egg und Andelsbuch will auch Alberschwende in der kommenden Meisterschaft der VN.at Eliteliga Vorarlberg angehören. „Wir wollen in die höchste Spielklasse des Landes aufsteigen. In den letzten fünf Jahren gehörten wir stets zu den zehn besten Amateurvereinen Vorarlbergs“, sagt Alberschwende Langzeit-Obmann Ferdinand Fink.