Alberschwende: Britische Urlauberin bei Wanderung 10 Meter abgestürzt

Eine Wanderung in Alberschwende endete am Sonntag, dem 4. Juni 2023, in einem schweren Unfall für ein britisches Urlauberpaar.

Das britische Paar genoss einen Spaziergang auf dem malerischen Wasserfallrundweg in Alberschwende, als die Wanderung gegen 11 Uhr vormittags eine tragische Wendung nahm. Die Frau trat einen Schritt zu weit vom Weg ab, rutschte aus und stürzte rund 10 Meter abwärts, wo sie mit schweren Beinverletzungen liegen blieb.

Umfassende Rettungsaktion

Nach dem Unfall wurde sofort ein umfangreiches Rettungsteam zusammengerufen. Die Bergrettung Hittisau Sibratsgfäll mobilisierte sieben Personen, um die Verletzte zu bergen. Unterstützt wurden sie von der Rettung Egg, die zwei Helfer entsandte, sowie von zwei Beamten der Polizeiinspektion Egg.

Evakuierung per Hubschrauber

Aufgrund der Schwere der Verletzungen und der abgelegenen Unfallstelle wurde ein Hubschrauber des Typs C8 eingesetzt, um die Frau ins Krankenhaus Dornbirn zu transportieren. Die komplizierte Bergung dauerte mehrere Stunden, doch schließlich konnte die Verletzte sicher ins Krankenhaus gebracht werden.