Alabas Bayern gegen Hütters Frankfurt im Cup-Halbfinale

Die Neuauflage des deutschen Cupfinales von 2018 steigt am Mittwoch Abend in München. ServusTV zeigt das Spiel live.

Vor zwei Jahren hatte Trainer Niko Kovač mit Eintracht Frankfurt die Sensation geschafft und den FC Bayern München im Finale von Berlin mit 3:1 in die Knie gezwungen. In der vergangenen Saison holte der Kroate mit den Bayern abermals den Titel, während Adi Hütter zu seinem Einstand auf der Bank der Hessen schon in der ersten Runde an Regionalligist SSV Ulm scheiterte.

Drei ÖFB-Exporte auf dem Rasen

Es ist bereits das sechste Pokal-Duell zwischen Bayern und Frankfurt, doch erstmals haben die in der Bilanz mit 3:2 führenden Münchner Heimrecht. Der heuer zum Abwehrchef avancierte David Alaba ist Österreichs Rekord-Pokalsieger und in der Elf von Trainer Hansi Flick gesetzt. Eintracht-Coach Adi Hütter baut indes auf die ÖFB-Legionäre Stefan Ilsanker und Martin Hinteregger. Der Kärntner traf übrigens in dieser Saison bereits dreimal gegen die Bayern, zuletzt sogar per Doppelpack in der Allianz Arena.