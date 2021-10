Österreich feiert glanzlosen Pflichtsieg gegen Färöer

Das Österreichische Nationalteam hatte auf den Färöer-Inseln mehr Probleme als gedacht, jubelte am Ende aber über einen verdienten 2:0-Sieg.

Nach den zuletzt enttäuschenden Leistungen gegen Israel und Schottland stand das Österreichische Nationalteam heute auf den Färöer-Inseln vor einem Pflichtsieg. Dabei musste Teamchef Foda auf zahlreiche verletzte Spieler verzichten. Unter anderem fehlten Arnautovic, Baumgartner, Dragovic, Lainer und Ulmer.

In der ersten Halbzeit war nur selten zu sehen, dass Österreich der klare Favorit ist. Immer wieder brachten die Hausherren Österreichs Defensive mit langen Bällen in die Spitze in Bedrängnis und Torhüter Bachmann musste sich mehrfach auszeichnen. Praktisch mit dem ersten gefährlichen Angriff der Österreicher sorgte Laimer in der 25. Minute dann für das 1:0. Doch auch nach diesem Treffer blieb das Spiel offen. Und da Startelf-Debütant Kara kurz vor der Halbzeit eine der wenigen guten Chance liegen ließ, blieb es bei der knappen Pausenführung.

Perfekter Start in die 2. Halbzeit

Der Start in die zweite Halbzeit war perfekt - Sabitzer setzte sich an der Strafraumgrenze gut durch und sorgte per abgefälschtem Schuss etwas glücklich für das 2:0. Kurz darauf verhinderte nur die Latte bei einem Kara-Schuss die endgültige Entscheidung. In weiterer Folge schalteten die Österreicher leider wieder einen Gang zurück, kontrollierten das Spiel aber meist ohne große Probleme.

In der 76. Minute ermöglichte Foda Dejan Ljubicic das Debüt im Nationalteam. Am Ergebnis änderten die Wechsel (unter anderem kamen auch Posch und Schaub ins Spiel) nichts mehr, auch weil Färöer-Schlussmann Gestsson einen Ljubicic-Schuss stark abwehrte. Am Ende jubelte Österreich über einen wenig überzeugenden, aber dennoch verdienten 2:0-Erfolg. Weiter geht es am Dienstag in Dänemark.