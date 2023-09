Alaba optimistisch: ÖFB-Kapitän erwartet "intensives Spiel" gegen Schweden

Österreichs Fußball-Nationalteam-Kapitän David Alaba weiß, was im EM-Qualifikationsspiel am Dienstag in Solna auf seine Mannschaft zukommt.

"Die Schweden werden sicher ein anderes Gesicht als im Hinspiel (Anm.: 2:0 für das ÖFB-Team) zeigen. Es wird ein intensives Spiel", erklärte der Innenverteidiger vor dem Abschlusstraining am Montagvormittag in Windischgarsten.

Trotzdem rechnet sich Alaba in der Friends Arena einiges aus. "Wir wollen nach Schweden reisen, um erfolgreich zu sein, auch wenn es nicht einfach wird. Wir werden auf jeden Fall alles in die Waagschale werfen, wollen selbstbewusst auftreten und mutig Fußball spielen. Wenn wir das auf den Platz bringen, ist die Chance groß, erfolgreich zu sein", meinte der Wiener.

EM 2024 Chance

Mit einem vollen Erfolg über die Skandinavier wäre der ÖFB-Auswahl das Ticket für die EURO 2024 in Deutschland nur noch theoretisch zu nehmen. "Wir wissen, was wir mit einem Sieg für einen Schritt machen können, lassen uns davon aber nicht zu sehr verrückt machen", betonte Alaba.