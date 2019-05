AKW Mochovce: Slowakei lässt internationale Kontrolle zu

Nach Druck der österreichischen Regierung: Internationale Atomenergiebehörde darf den neuen 3. Reaktorblock vor der geplanten Inbetriebnahme kontrollieren.

Die Slowakei lässt eine internationale Kontrolle des umstrittenen Atomkraftwerks Mochovce zu. Der neue 3. Reaktorblock des AKW werde vor seiner Inbetriebnahme durch eine Mission der Internationalen Atomenergiebehörde IAEO inspiziert, berichteten slowakische Medien am Freitagnachmittag.

Österreichs Umweltministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) sprach in einer Aussendung von einem großen politischen Erfolg. In den vergangenen Monaten hatte die österreichische Bundesregierung großen Druck auf die Slowakei entwickelt, diese Kontrollen zuzulassen. Köstinger selbst hatte sich in Bratislava mit Ihrem Amtskollegen Peter Ziga getroffen, um Österreichs Bedenken vorzubringen. Darüber hinaus aktivierte die Umweltministerin die Internationale Atomenergie-Behörde (IAEA) und die slowakische Atomaufsichtsbehörde (UJD), um die Überprüfung der Sicherheitsmängel zu verlangen.