Aktuelles Infektionsgeschehen erfordert Eigenverantwortung

Landesrätin Martina Rüscher appelliert zum bevorstehenden Allerheiligen-Wochenende zur Einhaltung von 3G und Hygieneregeln bei Familienzusammenkünften.

Das gegenwärtige dynamische Infektionsgeschehen erfordert erhöhte Sorgfalt und Verantwortungsbewusstsein nicht nur bei Kontakten in der Öffentlichkeit, sondern auch im privaten Umfeld. Gesundheitslandesrätin Martina Rüscher appelliert daher dringend, auch bei Familienzusammenkünften am anstehenden Allerheiligen-Wochenende die 3G-Regel – geimpft, genesen oder getestet – zu beachten. Auch die bekannten Sicherheits- und Hygienemaßnahmen (Mindestabstand, Maske, Hände waschen) reduzierten das Ansteckungsrisiko. „Die Lage in unseren Spitälern ist immer noch stabil. Trotzdem ist jetzt in höchstem Maße auch die Eigenverantwortung der Bevölkerung gefragt. Es ist unsere gemeinsame Aufgabe, eine Überlastung des Gesundheitssystems und dadurch notwendige weitere restriktive Maßnahmen und Einschränkungen zu verhindern“, so Rüscher.