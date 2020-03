Aktuelle Lage: 47.000 Österreich im Ausland

Das Bundesheer mobilisiert Kräfte, Zivil- und Grundwehrdiener erhalten Prämie und Österreicher werden aus dem Ausland zurückgeholt.

Militär und Zivildiener helfen bei Krisenbewältigung mit

Das Bundesheer wird für die Hilfseinsätze in der Coronakrise bis zu 3.200 Soldaten aufstellen müssen, "die sich aus Berufssoldaten bis hin zur Miliz zusammensetzen", sagte Ministerin Klaudia Tanner (ÖVP) am Montag.

Rückholung von Touristen nach Österreich

Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) hat am Dienstag in Wien die Zahl der sich im Ausland befindlichen Österreicher nach oben korrigiert. Am Montag hätten sich 30.000 Österreicher registriert. "Heute liegt die Zahl bei 47.000 Österreicher, die über den ganzen Globus verstreut sind", sagte Schallenberg in einer Pressekonferenz in Wien.