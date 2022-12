Aktuelle Herausforderungen in der Landwirtschaft

Großes Interesse bei Infoabend Landwirtschaft. Anmeldung für Pilotprojekt FarmLife im Vorderwald bis 31.12.2022 möglich.

Krumbach. Die aktuelle Energiekrise und die Herausforderungen in der Landwirtschaft weckten beim Infoabend in Krumbach das Interesse von rund 100 Besuchern. Klaus Küng von der Landwirtschaftskammer Vorarlberg zeigte in seinem Vortrag praktische Beispiele um Energie am Hof einzusparen – von der Milchgewinnung bis zur Heutrocknung.