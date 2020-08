Aktuelle Covid-Zahlen für Vorarlberg - Wieder 68 Fälle

Am Sonntag sind in Vorarlberg bis 16 Uhr zwei Neuinfektionen mit Covid-19 zu verzeichnen. Aktiv positiv getestete Fälle gibt es derzeit 68.

In Vorarlberg wurden mit Stand Sonntagnachmittag 16 Uhr bisher 1.087 Personen positiv auf das Virus getestet. Davon sind 999 Personen wieder genesen, 20 Personen sind verstorben.

Im Vergleich zum Vortag sind in Vorarlberg am Samstag zwei Neuinfektionen dazu gekommen, in Lauterach und Hohenems. Die Zahl der Genesenen wurde um einen Fall reduziert.

Die Neuinfektion der Person in Lauterach lässt sich auf bereits zuvor festgestellte Infektionen zurückführen. Beim Fall in Hohenems handelt es sich um eine Person, die im Vorfeld eines Fußballspiels getestet wurde und dabei ein positives Ergebnis erhielt. Die Erhebungen der Kontaktpersonen laufen.

Seit dem Vortag wurde ein Fall eines Genesenen wieder aus der offiziellen Statistik des Landes gestrichen. Damit hat sich die Zahl der derzeit aktiv positiv getesteten Personen in Vorarlberg auf 68 erhöht. Drei Corona-Patienten sind derzeit in Spitalsbehandlung.

Die meisten Fälle gibt es aktuell im Bezirk Bludenz (24). Im Bezirk Bregenz sind es 23 aktive Fälle, im Bezirk Dornbirn sind es zwölf. Neun Infizierte werden im Bezirk Feldkirch ausgewiesen.

In 21 der 96 Vorarlberger Gemeinden gibt es mit heutigem Stand aktive Corona-Fälle. Die meisten Infizierten gibt es in Bludenz (14) und Lustenau und Lauterach mit je sechs.

Insgesamt wurden in Vorarlberg seit März 62.050 Corona-Tests durchgeführt.

Die Österreich-Zahlen

Binnen 24 Stunden wurden in Österreich bis Sonntagvormittag 181 SARS-CoV-2-Infektionen neu registriert. Am Tag zuvor waren es 395 gewesen. Bisher gab es in Österreich 27.166 positive Testergebnisse. Mit aktuellem Stand (30. August 2020, 9:30 Uhr) sind österreichweit 733 Personen an den Folgen des Corona-Virus verstorben. Es gibt unverändert 140 Spitalspatienten, davon 30 auf Intensivstationen.

Neuinfektionen nach Bundesländern:

- Burgenland: 5

- Kärnten: 0

- Niederösterreich: 40

- Oberösterreich: 19

- Salzburg: 10

- Steiermark: 20

- Tirol: 33

- Vorarlberg: 3

- Wien: 51

Die täglich bestätigten Neuinfektionen mit SARS-CoV-2 sind nur ein sehr momentaner Aspekt der Covid-19-Problematik. Freitagnachmittag hatte die Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) die epidemiologische Auswertung für die vorangegangenen 13 Tage publiziert. Demnach ist die effektive Reproduktionszahl des Coronavirus - wie viele Menschen steckt im Durchschnitt ein Betroffener an - in Österreich für den Zeitraum von 14. bis 26. August auf 1,14 gesunken. Im vorangegangenen Vergleichszeitraum hatte sie noch 1,31 betragen.

Auch die tägliche Steigerungsrate bei den Neuinfektionen reduzierte sich wieder auf geschätzte 1,4 Prozent. Zwischen dem 7. und dem 19. August war sie bei 9,9 Prozent gelegen. Für das Burgenland weist die Statistik in etwa eine Reproduktionszahl von zuletzt etwa 1,3 (ähnlich die Steiermark) aus, in Kärnten sind es etwa 0,8. Niederösterreich dürfte bei 1,2 liegen, ganz ähnlich wie Oberösterreich, Salzburg hingegen bei einem Pegel von um 1,0. Für Tirol ließ sich der Wert aufgrund technischer Probleme nicht errechnen. Vorarlberg hatte zuletzt eine Reproduktionszahl von etwa 1,0. Auch in Wien ging die Reproduktionszahl für SARS-CoV-2 auf etwa 1,2 zurück.

Die Reproduktionszahl gibt einen Hinweis über die Entwicklung der Verbreitung eines Krankheitserregers. Ein Wert von 1,0 würde einem Gleichbleiben der Situation - egal auf welchem Niveau - entsprechen. Werte unter 1,0 weisen auf eine rückläufige Tendenz hin.

Die Experten um AGES-Epidemiologin Daniela Schmid mit Fachleuten der TU Graz stellten zu der Entwicklung fest: "Die rückläufige beziehungsweise stabile Entwicklung der effektiven Reproduktionszahl von Kärnten, Niederösterreich, Oberösterreich, Salzburg, Steiermark, Vorarlberg und Wien ist auf eine Entspannung des Auftretens von Reise-assoziierten Infektionen zurückzuführen. Die Anzahl der täglich neudiagnostizierten Fälle befindet sich aber weiterhin auf einem erhöhten Niveau."