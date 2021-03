Aktuell 434 Corona-Fälle in Vorarlberg

Alle aktuelle Zahlen aus den Vorarlberger Bezirken und Gemeinden.

Stand Samstag, 24 Uhr: Am Samstag wurden in Vorarlberg 23 Neuinfektionen registriert, denen gegenüber stehen 37 Genesungen.

Am Samstag war ein weiteres Covid-Todesopfer zu beklagen. Insgesamt sind seit Ausbruch der Pandemie 278 Personen in Vorarlberg am oder mit dem Coronavirus verstorben.