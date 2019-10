Aktive Familien samt Tablett und „Whats App“

Buch. Familienverband mit Bilanz, Neuwahlen und einem allgegenwertigen Thema.

Der Vorarlberger Familienverband besteht aus 34 Ortsgruppen. Jene in der Berggemeinde Buch lud am vergangenen Donnerstag zur Mitgliederversammlung. „Wir bieten speziell für Familien ganzjährig ein Angebot“, resümierte Obfrau Kerstin Böhler und lieferte dabei gleich die Bilanz zu den letzten drei Jahren. Einen wesentlichen Teil nimmt dabei das jährliche Sommerprogramm ein. Bei über einem halben Dutzend Aktivitäten können Familien in den Ferien aktiv mitmachen. Zudem engagierten sich die Verantwortlichen in der letzten Periode um das „Baby – Frühstück“ sowie den „Zwergentreff“. Komplettiert wurden die Aktivitäten durch einen Flohmarkt, Grillfeste, die Abhaltung von sogenannten Schneenachmittagen und diversen Kursen. „Eltern und Kinder haben dadurch regelmäßig einen Austausch“, bringt die Obfrau auf den Punkt. Ebenso gibt es in der Kleingemeinde einen eigenen Babysitter – Dienst.