Aktivisten kleben sich vor Landhaus an Tisch

Am Mittwoch gegen 8 Uhr haben sich sechs Personen von Extinction Rebellion (XR) Vorarlberg vor dem Landhaus versammelt. Zwei am Tisch angeklebte Rebellen wartetem auf die Landespolitiker.

Die Aktivist:innen haben einen symbolischen Verhandlungstisch mitgebracht, um mit den Politiker:innen, die in dieser Woche die letzten Sitzungen vor der Sommerpause haben, ins Gespräch zu kommen. Bereits vor drei Jahren, am 04.07.2019, hat das Land Vorarlberg den Klimanotstand ausgerufen. Heute vor genau einem Jahr hat der Bürger:innenrat „Klima-Zukunft“ seine Ergebnisse und Forderungen an die Landesregierung Vorarlberg übergeben. Jedoch hat die Landesregierung seither nicht entschlossen genug Maßnahmen gegen die Klimakrise ergriffen, stellen die Aktivist:innen fest.