Aktive positive Coronafälle in Vorarlberg unter 6.000

Am Samstag wurden in Vorarlberg nis Mittag 79 Neuinfektionen verzeichnet. Im selben Zeitraum kamen 171 Genesene hinzu.

Stand Samstag, 12 Uhr: Am Freitag wurden in Vorarlberg 229 Corona-Neuinfektionen verzeichnet, dem standen 941 Genesungen gegenüber. Bis Freitagmittag kamen 79 Neuinfektionen (bei 171 Genesungen) hinzu. Damit sind aktuell 5.968 Personen in Vorarlberg positiv auf das Coronavirus getestet.

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist in Vorarlberg am Freitag gesunken und liegt bei 500,2. Österreichweit liegt die Sieben-Tage-Inzidenz bei 271.

Lage in den Spitälern

417 Todesopfer

Am Mittwoch wurden in Vorarlberg sechs Corona-Todesfälle gemeldet. Am Donnerstag kamen vier weitere Todesopfer hinzu. Am Freitag wurden drei weitere Todesfälle gemeldet. Insgesamt sind bisher 417 Personen in Vorarlberg an oder mit dem Coronavirus verstorben.