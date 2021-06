Aktiv in den Tag starten mit Vorarlberg >>bewegt.

"Starte >>bewegt in den Tag" soll es auch in diesem Jahr heißen. Frühaufsteherinnen – und alle die es noch werden wollen – aufgepasst!

Freude an der Bewegung für Eltern und Kinder: "Es macht Spaß und tut gut, den Tag mit einer Bewegungseinheit am frühen Morgen zu beginnen", so die Sportlandesrätin. Die gemeinsamen Bewegungseinheiten finden vor Schul- oder Arbeitsbeginn statt. Nach der Fitnesseinheit mit sensationellem Ambiente gibt es für jeden noch ein kleines kostenloses Frühstück, um anschließend gut gestärkt in den Tag zu starten