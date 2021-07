"Aktion Montafon" an der Grenze Jugoslawiens

Vor 30 Jahren wurde für den damaligen Fähnrich Martin Netzer Theorie zu Praxis. Als Mitglied der Kampfgruppe des Akademikerbataillons erhielt er am 29. Juni 1991 den Befehl, die österreichische Grenze angesichts der JVA-Truppenbewegungen im für unabhängig erklärten Slowenien zu sichern.

VOL.AT sprach mit dem ehemaligen Bürgermeister von Gaschurn über den Einsatz des österreichischen Heers angesichts der beginnenden Jugoslawien-Kriege vor 30 Jahren. Für den baldigen Kommandanten des Miliz-Bataillons war jene Zeit sehr einprägsam, änderte sich die damalige Situation einer Truppenabschlussübung der Militärakadamie doch schlagartig. "Von Lind bei Velden aus haben wir einerseits motorisierte Spähtrupps durchgeführt. Ebenso wurden Ausbildungsinhalte wiederholt, weil nicht alle wie wir in der Waffengattung 'Jäger' ausgebildeten Fähnriche Ende des zweiten Jahrgangs so intensiv an den Infanteriewaffen ausgebildet waren", berichtet der inzwischen im Consulting-Bereich tätige Montafoner.

Truppenverlegung per Lufttransport via Augusta Bell 212

Die Einsatzkräfte wurden mittels Lufttransport in den legendären 212er-Hubschraubern an die Grenze verlegt, wo sie die Souveränität des österreichischen Staates sichern sollten. "Nach den ersten Tagen in Strass bzw. Spielfeld, bei denen ich zusammen mit meinem Jahrgangskameraden die uns unterstellten Teile (Milizunteroffizierskurs,…) geführt habe, wurden wir einer Einheit zugeteilt, die eigentlich an die burgenländische Grenze zum Assistenz-Einsatz verlegt werden sollte. Diese wurde jedoch mit Soldaten, die gerade mal sechs Wochen Ausbildung hinter sich hatten, nach Arnfels bzw. Gamlitz umgeleitet. Sowohl die eingesetzten Kader als auch die Soldaten waren froh, uns sachkundige und bestens ausgebildeten Fähnriche bei sich zu wissen."