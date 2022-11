Aktion Demenz in der Leiblachtaler Gastronomie

Bewusstseins-kampagne am Mittagstisch

Zum Weltalzheimertag am 21. September startete die Aktion Demenz eine Neuauflage der Tischsets für Gastronomie-Betriebe. Die Tischsets zum Thema Demenz haben sich seit vielen Jahren darin bewährt, mit Charme und Information auf das Thema aufmerksam zu machen. Mit neuem Design und Texten der Autorin Gabriele Bösch nahm die Bewusstseinskampagne am Mittagstisch wieder Fahrt auf. Die Dialoge entstanden, während die Autorin über einen gewissen Zeitraum eine Frau mit einer demenziellen Erkrankung durch den Tag begleitete. Sie sind aus dem Alltag gegriffen und zeigen eine Richtung an, wie der Umgang mit einer Demenzerkrankung gelingen kann. In den 50 Modellgemeinden der Aktion Demenz wurden die Tischsets den regionalen Gastbetrieben gratis zur Verfügung gestellt, die Erfahrung hat gezeigt, dass die Gespräche unter Berufskolleg*innen, Verwandten und Freund*innen, angeregt durch die Texte, zu Austausch und vielfach zu Verständnis für die Erkrankung führen. Vor allem die Erkenntnis, dass dieses Thema weit mehr Menschen betrifft als angenommen, sorgt für Entspannung im Umgang mit einer noch immer stigmatisierten Erkrankung. Der Abbau von Angst und Vorurteilen sowie die Integration von Menschen mit Demenz sind wesentliche Ziele der Aktion Demenz, damit diese ungehindert am öffentlichen und sozialen Leben teilhaben können. Mit dieser Kampagne bekamen auch Hotels und Gastbetriebe die Möglichkeit, eine verantwortungsvolle Rolle in der Gesellschaft einzunehmen und Position zu beziehen.