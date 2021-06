Akademie-Spieler stehen bei den Profiklubs hoch im Kurs

Elf Unter-18-Kicker der heimischen Fußballschule haben schon einen Profivertrag unterzeichnet, ein Trio buhlt noch.

Saisonabschluss für die drei heimischen Auswahlen am kommenden Samstag ab 13 Uhr (U-15, bzw. U-16 Spiel und 15 Uhr U-18-Partie) im Heimspiel am Viktoriaplatz gegen die AKA Tirol. Dabei heißt es gleich für vierzehn Talente der Unter-18-Mannschaft Abschied zu nehmen. Vor den letzten 90 Minuten werden die Jungspunde in einem gebührenden Rahmen verabschiedet. Für zehn der vierzehn Jungkicker ist die sportliche Zukunft bereits geklärt, ein Trio buhlt noch um einen neuen Vertrag- die Verhandlungen sind aber schon fortgeschritten und stehen kurz vor dem Abschluss. Nach Noah Bischof, Noah Bitsche und Samuel Mischitz ist der Rankweiler Thomas Baldauf der vierte Auswahlspieler, der künftig beim Bundesligist SCR Altach einen Jungprofivertrag unterzeichnete und dort auch sein Talent unter Beweis stellen kann bzw. möchte. Auch die Lustenauer Austria zeigt bei mehreren Akademie Spielern ein großes Interesse.