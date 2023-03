AKA Vorarlberg Toptalent wechselt nach Stuttgart

Yanik Spalt erhält in jungen Jahren eine Profivertrag.

Nach AKA Vorarlberg U-14-Akteur Jonas Lins (14) vom Stammklub Aerocompact SV Satteins, der vor geraumer Zeit zur Akademie FC RB Salzburg wechselte verzeichnet die Vorarlberger Talenteschmiede den nächsten großen Transfer. Yanik Spalt, Kapitän der AKA Vorarlberg Unter-16-Mannschaft, siebenfacher österreichischer Unter-16-Nationalspieler vom Stammklub Autohaus Rudi Lins FC Nüziders, wechselt zur kommenden Saison in den Nachwuchs des deutschen Bundesligisten VfB Stuttgart. Der 15-jährige Mittelfeldspieler unterschrieb vor wenigen Tagen im Beisein seiner Eltern einen Vertrag für die U-17-Mannschaft und will in Stuttgart die nächsten Schritte auf seinem Weg Richtung Profifußball gehen. Über die Vertragsdauer von Yanik Spalt wurde beiderseits Stillschweigen vereinbart.