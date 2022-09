AKA Vorarlberg Kicker Hämmerle schoss Tor des Jahres

Dem Lauteracher gelang im Auswärtsspiel in Klagenfurt ein sagenhafter Kunststoss.

In einem vorgezogenen Spiel im Rahmen der ÖFB-Nachwuchsmeisterschaft gab es für die drei heimischen Akademie Mannschaften gegen die Alterskollegen aus Klagenfurt zwei Siege und ein Remis. Für die Unter-16-Jährigen mit Trainer Ahmet Cil war es der dritte Erfolg in Serie. Mit dem schon siebenfachen Torschützen Mauro Hämmerle, Georg Makwaya, Fabio Paterno und Damjan Cergic trugen sich vier Spieler in die Torschützenliste ein. Mauro Hämmerle schoss schon das Tor der Saison: Der Lauteracher überhob kurz nach der Mittellinie den Tormann aus Kärnten. Im vierten Meisterschaftsspiel in dieser Meisterschaft durften auch die jüngsten Talente des Landes jubeln. Der Höchster Mario Paduanello sicherte mit einem verwandelten Strafstoß der Elf um Trainer Helmut Hafner den ersten „Dreier“. Zweimal geführt durch Luca Maximilian Wieser und Dogukan Sismanlar aber am Ende holt die Unter-18-Truppe von Coach Heinz Fuchsbichler nur ein 2:2-Remis. Das zweite Tor der Kärntner fiel erst in der 93. Minute.