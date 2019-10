AK warnt vor "Pfusch-Handwerkern" an der Haustür

Feldkirch - AK-Konsumentenberatung warnt erneut vor fahrenden Handwerkern: Vorsicht bei unseriösen Angeboten.

Wieder ziehen unseriöse Handwerker in ganz Vorarlberg gutgläubigen Hausbesitzern das Geld aus der Tasche. Mit Broschüren und Vorher-nachher-Bildern „belegen“ sie die Qualität ihrer Sanierungsarbeiten. Und dann wird’s richtig teuer… Die AK-Konsumentenschützer warnen: Nur nicht abzocken lassen!

Fahrende Handwerker haben sich zu einem steten Ärgernis entwickelt. Im Augenblick sind solche „Spezialisten“ mit französischem Autokennzeichen in ganz Vorarlberg unterwegs. Sie bieten Vorplatzreinigungen und Fassadenreinigungen an, auch Malerarbeiten und die Auffrischung der Fensterläden werden von ihnen angepriesen.

Abzocke und Ärger

Dabei treten sie forsch auf und sind scheinbar unschlagbar günstig. Die Argumente haben sie bei den Profis entlehnt. Eine frisch gereinigte Außenansicht erhöhe zweifelsfrei den Wert der Immobilie, wenn die Arbeiten fachgerecht ausgeführt würden, hätten die Besitzer wieder 15 bis 20 Jahre Ruhe. Nur sind die angebotenen Leistungen der Pfusch-Gesellen alles andere als professionell. In ihrer aggressiven Geschäftsanbahnung liegt die ganze Energie. Der Rest ist meist Abzocke und Ärger ohne Ende.

Deshalb warnt die AK Vorarlberg erneut davor, auf solche Angebote hereinzufallen und sich von Fotos angeblicher Erfolgsprojekte beeindrucken zu lassen. Diese Handwerker schneien unangemeldet herein. Deshalb gilt es, sich nicht an der Haustüre unter Druck setzen zu lassen. „Genehmigen Sie Arbeiten am Haus keinesfalls und leisten Sie keine Anzahlungen!“, betonen die AK-Konsumentenschützer. Im Zweifelsfall empfehlen sie, sich einen Kostenvoranschlag von ansässigen Unternehmen für die Leistung einzuholen, um das Angebot zu überprüfen.