AK warnt: "Unverschämte Telefon-Abzocke"

Plötzlich ist ein Inkassobüro am Telefon und verlangt Nachzahlungen für abgeschlossene Lottoverträge. Bei der AK Vorarlberg häufen sich die Fälle.

Gleich auflegen

Natürlich bietet das vermeintliche Inkassobüro nach dem ersten Schrecken dem Kunden „kulant“ auch an, den Vertrag aufzulösen. Dann entstünden natürlich auch keine Zahlungen mehr. Leider gehen immer wieder Menschen darauf ein. Deshalb rät der AK-Konsumentenschutz: Wer so einen Anruf bekommt, sollte am besten gleich wieder auflegen. Und keinesfalls zahlen. Denn kein seriöses Inkassounternehmen fordert eine Zahlung mittels Prepaidkarte. Wer bereits bezahlt hat, soll unbedingt eine Anzeige bei der Polizei erstatten.