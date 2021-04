AK warnt: Statt Millionengewinn nur Forderungen

Dubiose Gewinnbenachrichtigungen locken Empfänger in die Kostenfalle.

Nur Kosten statt Gewinne

Das Geld sei quasi schon unterwegs. Man habe es der F-Line-Transport anvertraut, denn steuerliche Hemmnisse stünden einer schnöden Überweisung im Wege. Noch am selben Tag wird die vermeintliche Firma F-Line-Transport per Mail vorstellig. Alles sei in Butter, das Geld sogar für den Transport versichert. Dafür falle lediglich die bescheidene Summe von 286 Euro an.