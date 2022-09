AK Vorarlberg: Wechsel im Führungsteam

Wechsel an der Spitze der Vorarlberger Arbeiterkammer - Hubert Hämmerle macht den Platz frei.

Es war abzusehen, dass es an der Spitze der Vorarlberger Arbeiterkammer einen Generationenwechsel geben wird. Wie am Freitag bekannt wurde, wird dieser in Kürze vollzogen.

AK-Präsident geht

Reaktion von ÖAAB-Obfrau Marte

„Hubert Hämmerle hat sich in fast 20 Jahren als Kammermitglied vor allem durch seine Leidenschaft hervorgetan, mit der er seine Werte und Überzeugungen vertreten hat und für diese eingestanden ist“, so ÖAAB Vorarlberg-Obfrau Veronika Marte zum heute bekannt gewordenen Rücktritt des Vorarlberger AK-Präsidenten. „Im Zentrum seines Handelns standen stets die Menschen, die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, für die sich Hubert Hämmerle im Land, in der Bundeshauptstadt und oft auch in den eigenen Reihen eingesetzt und viel erreicht hat.“ Hämmerle hinterlasse große Fußstapfen für seinen Nachfolger.