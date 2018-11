AK Vorarlberg warnt: Statt Microsoft-Hilfe nur Abzocke

Auch schon einen Anruf erhalten von einem vermeintlichen Microsoft-Mitarbeiter, der Ihnen helfen will, Ihren Computer von Viren zu befreien? "Finger weg!", rät die Arbeiterkammer.

Es läuft immer gleich ab. Die Betrüger versuchen ihre Opfer am Telefon zu überreden, bestimmte Schritte am PC auszuführen. Doch was sich nach einem guten Service anhört, ist in Wahrheit eine Betrugsmasche, die sich „Tech Support Scam“ nennt. Die Betrüger installieren mit Hilfe des Opfers ein Programm, mit dem sie dann aus der Ferne auf den Computer zugreifen können und sensible Daten (etwa Passwörter) für das Online-Banking ausspähen.