AK Vorarlberg: "Freiwilligkeit beim 12-Stunden-Tag ist nichts wert"

Auch zwei Monate nach Inkrafttreten bekämpft die Arbeiterkammer Vorarlberg das neue Arbeitszeitgesetz. Laut der AK ist nämlich die viel beschworene Freiwilligkeit gar nichts wert. Die Wirtschaftskammer Vorarlberg fordert mehr Sachlichkeit in der Diskussion rund ums Arbeitszeitgesetz.

Derzeit würden immer mehr Fälle bekannt, wo Beschäftigte unter Druck gesetzt und die neuen Arbeitszeitregeln unterlaufen werden. Nach Fällen in Wien, Salzburg und Tirol, bei denen das Recht auf freiwillige Ablehnung von Überstunden teilweise systematisch umgangen werde, treten laut AK-Präsident Hubert Hämmerle jetzt auch im Ländle erste Probleme zutage. So schreibe beispielsweise eine besorgte Mutter: „Seit der Hoppla-Hopp-Einführung arbeitet mein Sohn als Maler, regelmäßig, jeden Tag zwischen 10 und 12 Stunden. Einschließlich Freitag. Sein Arbeitgeber nimmt das seither regelmäßig in Anspruch. Von wegen freiwillig oder ausnahmsweise. Für mich ist das Ausbeutung per Beschluss.“

AK richtet Hotline für Arbeitnehmer ein

Hämmerle sieht sich in seinen Warnungen vor den Auswirkungen des Arbeitszeitgesetzes bestätigt. „Es ist genau das, was wir befürchtet haben – ein Husch-Pfusch-Gesetz, das ohne irgendeine Begutachtung durchgepeitscht wurde und an dem man in den nächsten Jahren herumdoktern wird“, so der AK-Präsident. Die AK Vorarlberg richtet deshalb für ihre Mitglieder eine neue Hotline ein. Unter der Nummer 050/258-1260 erteilen ab sofort Arbeitsrechtsexperten Auskünfte zum Arbeitszeitgesetz und nehmen aktuelle Erfahrungen mit dem 12-Stunden-Tag entgegen.